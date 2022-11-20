«ثقافة المنيا» تنظم ورشة اكتشاف مواهب وعروض سينما ومحاضرة عن المواطنة

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالتعاون مع محافظة المنيا فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، بقرية «كوم اللوفي» مركز سمالوط، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري.

فعاليات برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة

يتضمن البرنامج ندوة عن دور الثقافة في التنمية الشاملة، ومحاضرة بعنوان «يعني إيه كلمة وطن»، إضافة إلى ورشة اكتشاف مواهب لأبناء القرية، وورش فنية رسم وتلوين عن المواطنة والوحدة الوطنية، ومشغولات يدوية، وعروض سينما وأفلام وثائقية، وإنجازات الدولة، وأفلام للأطفال، بالإضافة لمنفذ بيع الكتب والمجلات من إصدارات الهيئة طوال فترة الفعاليات، بجانب عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية بـ قصر ثقافة المنيا.

في سياق آخر، تواصل الهيئة تنفيذ برنامجها الثقافي والفني المقرر تنفيذه في الفترة من 13 إلى 24 نوفمبر الجاري، بقرى حياة كريمة التابعة لمركز أشمون فرع ثقافة المنوفية.

وتقدم الهيئة في قرية سبك الأحد بأشمون مجموعة من الورش الفنية في مجالات متنوعة من بينها: الحلي، الفخار ،الخيامية، السجاد، الصدف، السيرما، إلى جانب ورشة إكتشاف المواهب والرسم، وغيرها من الفاعليات.