انطلاق "جسر الصداقة".. الثقافة الروسية تقدم نفسها في قنا والأقصر غدا

انطلقت فعاليات "جسر الصداقة" في الرابعة عصر الغد، بقصر ثقافة قنا، وتُختتم في الحادية عشرة صباح السبت 19 نوفمبر بقصر ثقافة الأقصر، وهي الاحتفالية التي تُقام برعاية القنصلية العامة الروسية بمدينة الغردقة، برئاسة القنصل العام فيكتور فوروبايف، وبالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وعبر فيكتور فوروبايف عن سعادته بهذه الفرصة، لتقديم الثقافة الروسية في صعيد مصر للجمهور المصري في قنا والأقصر، إذ تقدم الفرق الروسية مجموعة من الأغنيات الشعبية المعبرة عن التراث الروسي، والفنون الشعبية والفلكلور، كما يسعدنا تقديم عرض للأزياء الروسية.

وأضاف "فوروبايف" أنه ستتاح الفرصة للشباب، للمشاركة في المسابقة حول الجغرافيا والتاريخ في روسيا ومصر، لمزيد من المعرفة عن بعضنا البعض.

وقال مراد جاتين في بيان، إن مثل هذه الأنشطة، تمثل جسرا قويا للتعاون الثقافي بين الشعوب، كما نحرص على الخروج بالثقافة الروسية لجميع محافظات مصر.