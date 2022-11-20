سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

أعلنت البنوك الخاصة والحكومية العاملة في القطاع المصرفي المصري، أسعار صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع بداية عمل البنوك بعد إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

واليوم الأحد تستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، إذ سجلت في البنك الأهلي المصري نحو 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجل شراء الدولار نحو 24.45 جنيه، والبيع 24.53 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

ووصل سعره في بنك مصر إلى 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، وبلغ صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 24.48 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، في بنك المصري الخليجي، نحو 24.49 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر صرف الدولار اليوم نحو 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع، وداخل بنك الإسكندرية بلغ سعر صرفه اليوم نحو 24.45 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.52 جنيه.

وبلغت قيمة شراء العملة الأمريكية اليوم نحو 24.46 جنيه و24.52 جنيه للبيع، مع بداية التعاملات داخل بنك CIB، ووصل سعر الدولار، في المصرف المتحد نحو 24.42 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع،

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

وبشأن عملة الرياض، سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 6.51جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.52 جنيه، وفي البنك الأهلي نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع، بينما داخل بنك الإسكندرية 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.