«الصحة» تطالب المواطنين بتلقي لقاح الإنفلونزا: تقتل نصف مليون شخص سنويا

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمي للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها، حيث تتسبب في 250 إلى 500 ألف إصابة سنويا، لافتا إلى توافر اللقاح في فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، وعدد من الصيدليات.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالإنفلونزا، هم الفئات الذين يعانون من حالات طبية مزمنة معينة، مثل الربو أو السكر أو أمراض القلب والحوامل، ومن تجاوز عمره 65 عاما، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

يمكن تلقي لقاح الانفلونزا فيما فوق 6 اشهر

وأضافت الوزارة، أنّه يمكن تلقي لقاح الإنفلونزا لكل من هو فوق 6 أشهر، وأعراضه الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم والحمى وتكسير العضلات، مطمئنة المواطنين بأنّ الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

ودعت وزارة الصحة والسكان، إلى أهمية تعليم الطفل غسيل اليدين خلال اليوم الدراسي لحمايته من الإصابة بالأمراض، بعد الخروج من دورات المياه، وبعد الانتهاء من اللعب، وقبل وبعد تناول الطعام، وبعد السعال أو العطس، وعند اتساخ الأيدي.

التواصل مع وزارة الصحة

كما طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالنظر إلى منصات وزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالوزارة من خلال الخط الساخن لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية، وعدم إارة القلق والخوف والذعر بين المواطنين بشأن الأمراض السارية أو غير السارية.