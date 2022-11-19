«الصحة»: أعراض الفيروس المخلوي تستمر من أسبوع إلى اثنين ويتعافى المريض

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر بعد نجاح حملة القضاء على فيروس سي، واهتمام الدولة بصحة المواطن المصري.

أبرز أعراض الفيروس المخلوي

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن الرشح وارتفاع درجات الحرارة من أبرز أعراض الفيروس المخلوي التنفسي، وأعراض الفيروس المخلوى تستمر من أسبوع إلى أسبوعين ويتعافى المريض.

ولفت إلى أن هناك 2.1 مليون زيارة للعيادات الخارجية في الولايات المتحدة بسبب الفيروس المخلوي، مضيفا أن الفيروس المخلوي التنفسي ليس بجديد.

وتابع أنه يجب الذهاب للمستشفى حال استمرار درجة الحرارة في الارتفاع لأكثر من 3 أيام، مضيفا أنه لا يجب الحصول على مضادات حيوية عند الإصابة بالفيروس المخلوي، مؤكدا أنه يجب زيادة المناعة من خلال التغذية الصحية لمواجهة الفيروس المخلوي.

أماكن انتشار الفيروس

وأوضح أن الفيروس المخلوي ينتشر في الأماكن المغلقة، مؤكدا أنه يجب التهوية الجيدة وتطهير الأيدي والأسطح وارتداء الكمامة أمور ضرورية لمواجه الفيروس، مضيفا أن مصر وفرت 150 مليون جرعة لقاح كورونا، مشيرا إلى أن أوميكرون لا يزال المتحور الأكثر انتشارا لكورونا ولكن أعراضه ضعيفة.