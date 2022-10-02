الحزن يخيم على بئر العبد بعد وفاة أخصائي صحافة أثناء طابور المدرسة

شهدت قريتا رمانة و6 أكتوبر في بئر العبد شمال سيناء، حالة من الحزن الشديد،، بعد وفاة الشيخ محمد حسن حسين الخلايلة، أخصائي صحافة بالقرية أثناء طابور الصباح في في مدرسة رمانة التجارية.

قال عاطف أبو حسونة، رئيس قسم التوجيه الفني بالتأمينات الاجتماعية بقرية رابعة لـ«الوطن»، إن الشيخ محمد حسن حسين الخلايلة، كان أخصائي صحافة بمدرسة رمانة للتعليم الفني التجاري، ومتزوج ويبلغ من العمر 54 عاما، وكان أحد كبراء عائلته خلفا للشيخ سليمان أبو فريشح كبير الخلايلة الذي توفي منذ ثلاث سنوات.

كان صاحب كلمة حق

وأضاف «أبو حسونة»، أن محمد حسن كان على خلق، وكان كبير عائلته وأحد وجهاء المنطقة، وكان مهتما بحل المشكلات والمنازعات التي تحدث بين العائلات والقبائل، قضى كل وقته مدافعا عن الحقوق، وله وقفات كثيرة للمطالبة بحقوق الصيادين.

وتابع أحمد مقبل أحد أهالي المنطقة لـ«الوطن»، أن 7 قبائل شيّعت جنازة الأخصائي من المسجد الكبير بقرية 6 أكتوبر مسقط رأسه، وهي قبائل البياضية والأخارسة، والملاعبة والدواغرة والسماعنة والعقايلة والملاعبة، وعدد كبير من وجهاء العائلات الأخرى من خارج المحافظة.

آخر كلماته كانت عن نصر أكتوبر

وكان الفقيد قد افتتح الإذاعة المدرسية اليوم بمدرسة رمانة للتعليم الفني بكلمة حماسية عن نصر أكتوبر العظيم، وما حققه الجندي المصري من تضحيات، وحث الجميع على بذل العرق والجهد من أجل الوطن، موضحا أن نصر أكتوبر العظيم يجب أن يبقى في أذهان الجميع بعزة النفس.

وأوضح: بعدها شعر بأعياء شديد أثناء طابور الصباح بعد الانتهاء من كلمته، وسقط وعلى إثرها تم نقله إلى مستشفى بئر العبد النموذجي، ألا أنه فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى».

نعت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أسرة أخصائي الصحافة بقولها بحسب نص البيان «بمزيدٍ من الأسى والحُزن ينعى حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وقياداتِ المديريِّة وجميع العاملين بالمديرية أسرة السيد محمد حسن حسين أخصائي الصحافة بمدرسة رمانة التجارية بإدارة بئر العبد التعليمية والذي وافته المنية اليوم الأحد بمقر عمله».

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قام بالاتصال بوكيل الوزارة لتقديم واجب العزاء لمديرية التربية والتعليم ولأسرة المُعلم الذي وافته المنية أثناء عمله فى طابور الصباح اليوم الأحد.