«التضامن» تصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث رأس غارب

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مستجدات حادث السير الذي وقع بطريق «رأس غارب - الغردقة»، إذ اصطدم أتوبيس بسيارة نقل، ما أدى لمصرع 12 شخصا وإصابة 30 آخرين.

انتقال لجان الإغاثة لموقع حادث رأس غارب

ووجهت «القباج»، مدير مديرية التضامن بمحافظة البحر الأحمر، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، ومساعدة الأسر، إذ انتقلت لجنة الإغاثة التابعة للمديرية، على الفور لموقع الحادث، لمعاينته وحصر الضحايا.

صرف 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة

وتقرر صرف 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، و25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، و5 آلاف جنيه لكل مصاب، وفقا لمدة البقاء بالمستشفى، كما تقرر صرف مساعدة تكافلية للأسر.

وتقدمت وزيرة التضامن، بخالص التعازي لأسر الضحايا، موجهة بتقديم كل أوجه المساعدة التي تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة المزيد من الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.