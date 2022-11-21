شروط وحالات الاستفادة من إعفاء 90% من غرامات تأخير «الإسكان».. اعرفها

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (90%)، من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وحالات الإستفادة من إعفاء 90% من غرامات تأخير «الإسكان»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

حالات الإستفادة من إعفاء 90% من غرامات تأخير «الإسكان»

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.

- الحالات الساري تخصيصها.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي جرى إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

شروط الاستفادة من إعفاء 90% من غرامات تأخير «الإسكان»

- يشترط التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- يشترط الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

وجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم بطرح عدد كبير من قطع الأراضي والوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لمجابهة استغلال السماسرة للمواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، أو وحدة سكنية.

ويعد من أبرز المشروعات السكنية، التي تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، داخل المدن الجديدة، لتوفير حياة كريمة لهم.