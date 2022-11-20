أسعار الأرز بالمحافظات.. وفرة في المعروض و«رفيع الحبة» بـ9800 جنيه

سجلت أسعار الأرز بالمحافظات اليوم الأحد سعر 10 آلاف و300 جنيه للأرز الشعير عريض الحبة، و9800 جنيه لرفيع الحبة، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض 13 ألف جنيه دون تعبئة، و15 ألفا للمعبأ في شكائر، ليشهد اليوم ارتفاعا في سعر نوع عريض الحبة بقيمة 150جنيها، ورفيع الحبة 200 جنيه، وذلك خلال عمليات البيع والشراء.

أسعار الأرز في المحافظات اليوم

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير بالمحافظات قد تراجعت، نتيجة بعض الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة التموين من خلال تشديد الرقابة علي عمليات البيع بشكل جيد، وتجفيف منابع بعض التجار الذين يقومون باحتكار أسعار الأرز الشعير أو الأرز الأبيض بالمحافظات، حيث سجل مع بداية موسم الحصاد منذ شهرين ونصف 11 ألفا و300 جنيه.

الأرز بالمحافظات والكميات المعروضة

وأضاف مدير مركز بحوث الأرز والغربلة لـ«الوطن»، أن المحافظات لديها مخزون وافر من محصول الأرز الشعير والأبيض، وكذلك لدى التجار، مشيرا إلى أن ما تم بيعة حتى الآن من الأرز الشعير، أو الأرز الأبيض بالمحافظات لا يتجاوز 30% من إنتاجية موسم الحصاد لعام 2022، والتي بلغت نحو 6 ملايين طن أرز، وهو ما يبشر بسد حاجة المواطنين في أنحاء الجمهورية بنسبة تتجاوز 81% من الاستهلاك العام المحلي.