تجديد حبس مسجل خطر تعدى على شاب بسلاح أبيض في حلوان.. «كنا بنهزر»

«كنا بنهزر وهو زود في الهزار»، بهذه الكلمات اعترف مسجل خطر، أمام نيابة حلوان، بالتعدي على شاب بسلاح أبيض، موضحًا أنه والمجني عليه بدأت بينهما «وصلة هزار» تطورت إلى مشادة كلامية، انتهت بالاعتداء عليه بـ«سكين»، مضيفا أنه لم يقصد العنف معه.

تجديد حبس المتهمين

وأمرت النيابة بحسب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان حبسه 15 يوما، وطلبت النيابة من ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، التحريات حول الوقعة، وأمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث حلوان، بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله شخص، مقيم دائرة القسم، مصاب بجرح نافذ وادعاء مشاجرة، وتبين من الفحص اتهام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» كان بحوزته بسبب المزاح فيما بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها، وتم وضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

الموقف القانوني

وقال المحامي والخبير القانوني محمد السيد، لـ«الوطن»، إن المادة 240 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.