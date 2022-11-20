أسعار القطن اليوم.. 5 آلاف جنيه لقنطار «طويل التيلة البحري»

شهدت أسعار القطن اليوم بالمحافظات الأحد، استقرارا ملحوظا، وذلك خلال التعاملات الصباحية التي عقدت في عدد من المزادات في الوجهين البحري، والقبلي، ليستقر سعر القنطار الواحد للقطن طويل بحري بـ 5 آلاف جنيه، كما استقر سعر قنطار القطن لطويل قبلي بـ 4300 جنيه، وسط توريد للمزارعين من خلال البيع بالمزادات بلغ 620 ألف قنطار قطن، بما يوازي ربع الكمية المنتجة من المحصول هذا العام.

أسعار القطن اليوم

بينما كشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن استقرار أسعار قنطار القطن اليوم الأحد أمر جيد للغاية ويرجع ذلك للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة الزراعة لتوفير مناخ أمن لتسويق القطن عبر الشون المخصصة للبنك المصري الزراعي، وكذلك شون هيئة الإصلاح الزراعي، وإجراء عدد من المزادات العلنية من قبل الشركات لارتفاع سعر القنطار الواحد.

رفع القطن من الشون

وأضاف «أبو اليزيد»، أن الاجتماع الذي عقد على مدار يومين متتاليين من قبل وزارة الزراعة مؤخرا، قد ألزم الشركات المسوقة للقطن على الشراء بالأسعار العالمية، ولكن عددا من ممثلي الشركات طالبوا بتخفيض أسعار قنطار للقطن، وهو ما قوبل بالرفص من قبل وزارة الزراعة على أن يتم التنسيق من خلال الشركة القابضة التابعة لوزارة الاستثمار بتسويق ما يورد من القطن للمصانع بمعرفتها، وذلك لكثرة الطلب من قبل الشركات العالمية لشراء القطن المصري، من أصناف جيزة 94 وجيزة 97، وجيزة 96، وجيزة 93، كأصناف عالية الإنتاجية والجودة.