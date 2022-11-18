سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الجمعة 18-11-2022

تهتم كل فئات المجتمع بمتابعة أسعار السلع الغذائية المختلفة بالأسواق، ومنها سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الجمعة 18-11-2022، نظرًا لما يحتوية البيض من البروتينات المفيدة لجسم الإنسان، خاصة الأطفال في طور النمو.

وفي التقرير التالي، ترصد جريدة «الوطن» سعر طبق البيض اليوم الجمعة 18-11-2022، بكل أنواعه، الأبيض والأحمر والبلدي بالأسواق، والمحلات التجارية الكبرى.

سعر طبق البيض في السوق اليوم الجمعة 18-11-2022

استقرار واضح لجميع أنواع البيض في الأسواق، حيث سجلت طبق وكرتونة البيض الأبيض في المزراعة بـ72 جنيهًا، والتى تضم 30 بيضة في المزرعة، ويصل للمستهلك في الأسواق بسعر 78 جنيهًا، كما سجلت سعر كرتونة البيض البلدي نحو 95 جنيهًا، وذلك وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن لـ«الوطن».

وأشار «السيد» إلى أن أسعار البيض مستقرة مع نهاية الأسبوع الثاني على التوالي، في الأسواق، ولم تشهد أي ارتفاعات، حيث بلغ اليوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر، سعر كرتونة البيض الأحمر داخل المزارع المختلفة بكل المحافظات نحو 70 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلكين بين 73 و75 جنيهًا.

سعر طبق البيض في المحال التجارية

واختلفت أسعار البيض، داخل المحال التجارية، إذ تراوح سعر طبق البيض الأحمر والبالغ عدده 30 بيضة بين 85 و105 جنيهات، أما كرتونة البيض الأبيض البالغ عددها 30 بيضة بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

كما جاءت أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة كاتلي، استقر سعر البيض الذي يضم 30 بيضة عند 70 جنيها، وسعر طبق البيض الأحمر 74 جنيهًا.