سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الأحد 20-11-2022

استقر سعر كرتونة طبق البيض في السوق المحلي اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، لتحافظ على نفس قيمتها بعد انخفاض طفيف خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من البيض.

وترصد «الوطن» سعر طبق البيض اليوم بكل أنواعه، الأبيض والأحمر والبلدي، في الأسواق والمحلات التجارية.

سعر طبق البيض اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار البيض مستقرة في السوق المحلي، حيث سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد نحو 95 جنيهًا.

وأضاف أن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، 30 بيضة، يصل للمستهلك في الأسواق بسعر 78 جنيهًا، فيما يوجد في المزارع بسعر 72 جنيهًا.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

وفي منافذ وزارة الزراعة، يباع طبق البيض الأحمر المكون من 30 بيضة بسعر 70 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأبيض بـ 69 جنيها.

سعر البيض في المحال التجارية

وسجل اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض في المحال التجارية، بين 77 و90 جنيهًا، وطبق البيض الأحمر بين 80 و95 جنيها.