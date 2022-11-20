الجامعات تنتهي من الاستعداد لانتخابات اتحاد الطلاب.. تقديم طلبات الترشح الخميس

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعداد التام لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023 للعام الجامعي الجاري، والتي من المقرر أن تنطلق نهاية الأسبوع الجاري بفتح باب التقدم لطلبات الترشح، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدين أنها في موعدها المعلن دون تأجيل، كما سيتم الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي في هذا الشأن.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023

و أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، موضحًا أنه سيتم فتح باب التقدم للانتخابات الخميس المقبل، ووفقًا للخريطة الزمنية سيتم اللالتزام بها مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فقيروس كورونا، موضحًا أن الكليات ومكاتب رعاية الشباب استعدت للانتخابات من خلال تجهيز القاعات و الصناديق وإرشادات التوعية بالمشاركة المجتمعية.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الاستعداد التام لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023 مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والأمراض التنفسية، مضيفًا أن فتح باب التقديم سيكون الخميس المقبل على أن يتم إعلان الكشف المبدئية يوم الأحد المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، وتلقي الطعون يوم 28 من نفس الشهر.