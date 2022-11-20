مسؤول بالجامعة العربية لقناة القاهرة الإخبارية: إجراءات تفعيل صندوق الخسائر تحد كبير

قال الدكتور محمود فتح الله رئيس الأمانة الفنية لمجلس العرب المسؤول عن شؤون البيئة ومدير إدارة شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، إنّ قمة المناخ COP27 نجحت في طرح الكثير من الموضوعات، لكن التحدي الكبير يبقى في الآليات والإجراءات اللازمة لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بالنسبة للفترة المقبلة.

ملف الخسائر والأضرار كان مطلبا رئيسيا للدول النامية

وأضاف « فتح الله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة القاهرة الإخبارية: «ملف الخسائر والأضرار رئيسي، وكان من المطالب الرئيسية للدول النامية، ونجحت مصر في طرحه والتوصل إلى توافق حول إنشاء الصندوق، ويجب تحديد مصادر تمويل هذا الصندوق والآليات التي يجري بها الصرف على الخسائر والأضرار، وتعريفها، حتى تكون هناك شروط واضحة».

إدخال الدول النامية لتمويل الصندوق «عقبة»

وتابع مدير إدارة شؤون البيئة بجامعة الدول العربية: «الحديث بالنسبة لمؤتمرات الأطراف كان يفصل ويفرق بين الدول المتقدمة والدول النامية، حاليا الدول النامية بها دول قادرة على الإنفاق، ودول متسببة في الانبعاثات مثل الصين، وبالتالي، فإن إدخال الدول النامية فيما يتعلق بتمويل هذا الصندوق هو العقبة، ولكن حتى يخرج هذا القرار إلى النور، فقد جرى التغاضي عن الكثير من التفاصيل الخاصة بآليات عمل الصندوق وترحيلها إلى الدورة القادمة للنظر في هذه الآليات».