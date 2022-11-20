«الحجر الزراعي»: مصر تصدر 360 منتجا لأكثر من 160 دولة

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن مصر تصدر لأكثر من 160 دولة ما يقرب من 360 منتجا زراعيا، موضحا أنه خلال الـ 5 سنوات الماضية، تم افتتاح ما يزيد عن 80 سوقا جديدة، والتي تعتبر أحد أهم العوامل في زيادة نسبة الصادرات، ومن أهم الأسواق التي يتم التصدير لها دول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية ودول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي يتم التصدير إليها بنسبة تصل إلى 10%.

الجهة الرقابية الأولى على تصدير الحاصلات

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، والذي يعرض على شاشة «dmc»، أن الحجر الزراعي المصري هو الجهة الرقابية الأولى المسؤولة عن رقابة تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة، موضحا أن الحجر الزراعي هو المنوط بتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، وبناء عليه يتم قبول المنتج الزراعي في الأسواق العالمية، وفي الدول الكبرى التي يتم التصدير إليها.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أن معايير الصحة الدولية الخاصة بالمنتجات الزراعية الصالحة للتصدير، يتم وضعها وفقا لاتفاقية دولية يطلق عليها «الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات للأمم المتحدة»، وتعد مصر إحدى الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، مؤكدا أنه لا يمكن لدولة أن تقوم بتصدير أي منتج زراعي إلا إذا كان لديها حجر زراعي قوي، وذلك لضمان سلامة المنتجات، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية.

قطاع زراعة لديه إمكانيات علمية وفنية

وتابع «العطار»، أن المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في مركز البحوث الزراعية، يعتبر من أفضل المعامل في هذا المجال على مستوى العالم، وهو أفضل معمل في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وحصل على شهادات دولية معتمدة على أعلى مستوى من الجهات المانحة لشهادة الأيزو، موضحا أن القطاع الخاص بالزراعة لديه إمكانيات علمية وفنية جيدة.