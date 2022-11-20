نائب وزير الصحة: تعليم الإناث يؤدي إلى ضبط قضية السكان

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن تعليم الإناث يؤدي إلى ضبط قضية السكان، التعليم بوابة سحرية لنمو المجتمعات.

نشر ثقافة حقوق الطفل

أضاف «توفيق»، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لنشر ثقافة حقوق الطفل، أن هناك اتفاقية مع اليونيسيف للاهتمام بالسن الصغيرة من الأطفال، وهي السن الذهبية، لوجود مجتمع مصري نفخر به.

يجب وقف فوري لعمالة الأطفال

قال هاني هلال رئيس ائتلاف حقوق الطفل، إنه يجب النظر إلى العدالة الصديقة للطفل، ويجب صدور تعديلات بخصوص هذا الشأن، وهذا يحتاج إلى رفع الوعي بحقوق الطفل، متابعا «يجب على المؤسسة التعليمية، أن تجذب الأطفال مرة أخرى، فالأنشطة والوجبات المدرسية، تكون جاذبة للأطفال خاصة في المناطق الفقيرة».

وأضاف هلال، أنه يجب وقف فوري لعمالة الأطفال، خاصة مع ظهور أشكال جديدة لهذه العمالة، مثل قيام الأطفال بقيادة للتوك توك ما أدى لزيادة الحوادث وعمل الأطفال في المحاجر، موضحا أن هناك هجمة على مبادئ حقوق الطفل.