أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الأحد

متابعة القيمة السعرية للسلع المختلفة أمر يشغل المواطنين بشكل يومي، وتحديدًا أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وعليه كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، عن متوسط الأسعار اليوم في السوق المحلية، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 19455 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 1610 جنيهات.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وفي السوق المحلي تراوح سعر طن الحديد اليوم «أطوال ولفائف» في السوق المحلية بين 19 ألفا و19650 جنيهًا للطن ويشمل قيمة الضريبة المضافة، وجاء سعر تسليم المصنع دون تكلفة النقل في حديد سرحان نحو 19 ألف جنيه، والكومي نحو 19 ألف جنيه، والمعادي نحو 19 ألف جنيه، وعطية نحو 19 ألف جنيه.

وفي مصر ستيل استقر عند 19400 جنيه، وحديد بشاي 19600 جنيه، والمراكبي سجل 19550 جنيها، وحديد العشري 19300 جنيه للطن، وحديد عز 19650 جنيها للطن، وحديد المصريين 19550 جنيها، وحديد العتال 19550 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم

وبشأن سعر طن الأسمنت اليوم الأحد، فسجَّل سعر تسليم أرض المصنع بالسوق المحلية لأسمنت السويدي 1720 جنيها، وأسمنت وادي النيل 1600 جنيه، وأسمنت حلوان 1620 جنيها، والشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1525 جنيها.

وفي أسمنت سيناء بلغ 1550 جنيها للطن الواحد، وأسمنت «السهم» 1530 جنيها، «أسمنت النصر» نحو 1580 جنيها للطن، أسمنت قنا «المسلة» لنحو 1550 جنيها، لافارج للأسمنت «المخصوص» 1590 جنيها، والعربية للأسمنت «المسلح» 1620 جنيها.