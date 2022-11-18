أسعار خام الحديد تواصل الانتعاش.. وترتفع 20% منذ بداية نوفمبر الجاري

استمرت أسعار خام الحديد في الانتعاش بدافع من تحسن الطلب في الصين، مع بدء الحكومة اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد والقطاع العقاري، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس».

نمو الطلب الصيني

وبلغت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من الحديد لتسليمها إلى ميناء تيانجين نحو 97.5 دولارًا للطن، وظلت قريبة من أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع عند 99 دولارًا في 16 نوفمبر، وتقدمت بنسبة 20٪ منذ بداية الشهر، وسط توقعات بأن الطلب في سينمو في الصين أكبر مستهلك للحديد في العالم.

وقامت هيئة السندات الوطنية بتوسيع برنامج تمويل رئيسي للمطورين من القطاع الخاص بمقدار 250 مليار يوان صيني لدعم بيع السندات في القطاع، بعد فترة من التخلف عن السداد أدت إلى زيادة حادة في تكلفة الائتمان لشركات بناء المساكن.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المباني بنسبة 30٪ على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مما عوض تقريبًا الأداء الضعيف لقطاع العقارات السكنية الخاصة المثقلة بالديون.

ورغم الانتعاش الأخير، لا تزال أسعار خام الحديد أقل بنسبة 39% من الذروة التي سجلتها في 2022 في مارس، وسط مخاوف من الركود وتراجع مخاوف الإمدادات فيما يتعلق بالصادرات الأوكرانية.

تراجع مبيعات العقارات

وانخفض الاستثمار في العقارات الصينية بنسبة 8% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، بينما تراجعت مبيعات العقارات حسب المساحة الأرضية بنسبة 22%.

وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» أن يتم تداول خام الحديد عند 96.53 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، كما تشير التوقعات إلى إمكانية التداول عند 106.22 في غضون 12 شهرًا.

وتظهر البيانات التاريخية أن أسعار خام الحديد وصلت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 229.50 في مايو من عام 2021.