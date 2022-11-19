أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم السبت 19 نوفمبر

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، عن متوسط أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية، حيث سجَّل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 19455 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 1610 جنيهات.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونقدم فيما يلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سعر طن الحديد اليوم

استقر سعر طن الحديد اليوم «أطوال ولفائف» استقر في السوق المحلية، حيث تراوح ما بين 19 ألفا و19650 جنيهًا للطن ويشمل قيمة الضريبة المضافة، وجاء سعر تسليم المصنع دون تكلفة النقل والعمال كالآتي:

سرحان نحو 19 ألف جنيه.

الكومي نحو 19 ألف جنيه.

المعادي نحو 19 ألف جنيه.

عطية نحو 19 ألف جنيه.

مصر ستيل 19400 جنيه.

حديد بشاي 19600 جنيه.

المراكبي سجل 19550 جنيها.

حديد العشري 19300 جنيه للطن.

حديد عز 19650 جنيها للطن.

حديد المصريين 19550 جنيها.

حديد العتال 19550 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت اليوم فسجَّل سعر تسليم أرض المصنع بالسوق المحلية اليوم ما يلي:

أسمنت السويدي 1720 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1600 جنيه.

أسمنت حلوان 1620 جنيها.

الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1525 جنيها.

أسمنت سيناء بلغ 1550 جنيها للطن الواحد.

أسمنت «السهم» 1530 جنيها.

«أسمنت النصر» نحو 1580 جنيها للطن.

أسمنت قنا «المسلة» إلى نحو 1550 جنيها.

لافارج للأسمنت «المخصوص» 1590 جنيها.

العربية للأسمنت «المسلح» 1620 جنيها.