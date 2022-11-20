المشدد 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لجارته في سوهاج.. كسر أنفها

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، شخصا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لربة منزل، بدائرة مركز المراغة، وذلك أثناء شجار نشب بينهما لخلافات الجيرة.

وصدر الحكم في الواقعة برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذو الفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

كسر أنف سيدة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، بدائرة مركز المراغة في محافظة سوهاج، عندما نشب شجار بين سيدة وابنتها ذات السبع سنوات من ناحية، وجارهما من ناحية، ليصيب كل منهما الآخر بجروح وكدمات، وتم نقل الثلاثة لمستشفى المراغة المركزي، وعقب خروجهم قام الجار بضرب جارته بالشارع بعصى «شوم» كاسرا أنفها.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

ووجهت جهات التحقيق للمدعو «م . ش» تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليها جارته «هـ . ح»، 34 عاما، ربة منزل، حيث تعدى عليها بالضرب بعصا، أثناء سيرها بالطريق العام لخلافات جيرة سابقة بينهم فأحدث إصابتها، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم.