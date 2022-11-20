اجتماع مهم بين «التعليم» و«الموجهين» تمهيدا لتكليفهم بوضع امتحانات الدبلومات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بالتنبية على كل من الموجهين العموم والموجهين الأوائل والموجهين (وما زال يمارس مهنة التوجيه الفني) للحضور بالاجتماع الخاص باستعدادات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للتعليم الصناعي.

لا يعتد بإقرار الموانع بدون إحضار صحيفة أحوال إلكترونية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها الرسمي للمديريات التعليمية، أنه يتم التنبيه لكل المرشحين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بالحضور في المواعيد المحددة مع كل تخصص في الأماكن المحددة، على ألا يكون لديه مانع من الموانع التي تمنع الاشتراك في وضع أسئلة الامتحانات.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه لا يعتد بإقرار الموانع بدون إحضار صحيفة أحوال الكترونية معتمدة من جهة العمل وكذا صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكل من المرشحين لأعمال الامتحانات وإرفاقها مع مانع الامتحانات قبل تسليمها للموجه العام المركزي للتخصص.

مواعيد حضور المرشحين لامتحانات الدبلومات الفنية

وحددت وزارة التربية والتعليم، جدولا بمواعيد حضور المرشحين لامتحانات الدبلومات الفنية في جميع التخصصات كالتالي :-

- تخصص المركبات العلمي والعملي: يوم الاثنين 28 نوفمبر بمدرسة شبرا الميكانيكية بمحافظة القاهرة.

- تخصص الصناعات الميكانيكية العلمي والعملي: يوم الخميس 1 ديسمبر مدرسة شبرا الميكانيكية.

- تخصص الصناعات المعدنية العلمي والعملي: يوم الأحد 27 نوفمبر بمدرسة باب الشعرية الصناعية بنات.

- تخصص الكهرباء العلمي والعملي: يوم الخميس 1 ديسمبر بمدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة.

- تخصص الإلكترونيات العلمي والعملي: يوم الاثنين 28 نوفمبر بمدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة.

- تخصص الصناعات النسجية العلمي والعملي: يوم الثلاثاء 29 نوفمبر بمدرسة القاهرة الفنية.

- تخصص الملابس الجاهزة والتريكو الآلي العلمي والعملي: يوم الثلاثاء 29 نوفمبر مدرسة القاهرة الفنية بنات بالمنيل.

- تخصص الصناعات الزخرفية العلمي والعملي: يوم الأربعاء 30 نوفمبر مدرسة القاهرة الفنية للنسيج بشبرا.

- تخصص الصناعات المعمارية العلمي والعملي: يوم الثلاثاء 29 نوفمبر مدرسة مكارم الأخلاق.

- تخصص التبريد والتكيف العلمي والعملي: يوم الأربعاء 30 نوفمبر مدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة.

- تخصص الصناعات الخشبية العلمي والعملي: يوم الاثنين 28 نوفمبر بمدرسة الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة.

- تخصص الصناعات البحرية العلمي والعملي: يوم الأربعاء 30 نوفمبر مدرسة شبرا الميكانيكية.