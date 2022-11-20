«عبد العزيز» و«عمار».. جمعتهما القرابة والصداقة وغرقا سويا بنيل بني سويف

حالة من الحزن تسيطر على أهالي قرية «ملاحية سعيد جعفر» بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، لوفاة شابين أبناء عمومة، جمعتهما صلة القرابة والصداقة، فأبى الموت أن يترك أحدهما دون الآخر، فماتا معا غرقا في النيل أثناء تسبيح حصان.

تفاصيل غرض شابين أبناء عمومة في نيل بني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق شابين أبناء عمومة في مياه النيل أمام قرية «ملاحية سعيد جعفر» بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، وجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري على رأس سيارات الإسعاف، وانتشال الجثمانين واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

انتشال الجثمانين والتحريات تكشف سبب غرقهما

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، بالتعاون مع الأهالي، من انتشال الجثمانين بعد ساعات قليلة من غرقهما، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجرى اتخاذ الأجراءت القانونية، فيما كشفت التحريات الأولية غرق، عبد العزيز حامد عيد 24 عامًا، ونجل عمه عمار سيف عيد 24 عامًا مقيمان في قرية ملاحية حسن سليم، وأنهما خلال تسبيح «حصان» جرف أحدهما التيار، فحاول الآخر إنقاذه، إلا أنه فشل في ذلك، ولقيا مصرعهما معًا.

أهالي ببا يشيعون جنازة الشابين

وشيع أهالي مركز ببا في محافظة بني سويف، جنازة الشابين في مشهد مهيب شارك فيه المئات إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن، وذلك عقب انتهاء كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، واستصدار تصاريح الدفن، وتسليم الجثمانين إلى ذويهما.

القرابة والصداقة والموت

«هنا في مركز ببا يتحاكى الجميع بصلة القرابة التي جمعت الشابين، ثم الصداقة، حتى فارقا الحياة سويا».. هكذا يقول محمد جمال، أحد أهالي مركز ببا، مضيفا «عبد العزيز وعمار شابان لم يفارقا بعضهما حتى في الموت، كنا نشاهدهما سويًا، جمعتهما الأخلاق العالية وحُسن التعامل وشهامة ولاد البلد، لم يختلف أحد عليهما، وموتهما أحزن كثيرا من أهالي مركز ببا».

وأضاف محمد أشرف، من أهالي مركز ببا، «لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبر أهلهما، وفاة اثنين من عائلة واحدة في توقيت واحد، مصيبة كبيرة».