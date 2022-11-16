مكتبة الإسكندرية تكرم الفائزين بمسابقة «البحث عن الكنز» 

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية اليوم، الفائزين بمسابقة «البحث عن الكنز»، التي أطلقتها المكتبة بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاما على إحيائها.

وسلمهم الدكتور «زايد» شهادات التقدير وإهدائهم كتاب مبنى مبهر« تأملات حول البناء المعماري لمكتبة الإسكندرية» وتفقد الفائزين المتاحف والمعارض وعرض البانوراما الحضارية وفقا لبيان مكتبة الإسكندرية.

حل لغز كل أسبوع ضمن مسابقة «البحث عن الكنز»

يذكر أن هذه المسابقة تشمل حل أربعة ألغاز «لغز واحد أسبوعيا» عن إحدى الشخصيات أو الأماكن أو الأشياء البارزة داخل المكتبة، وبعد حل كل لغز، يبحث المشترك عن الإجابة داخل المكتبة وأخذ صورة ذاتية «سيلفي» في مكان الإجابة الصحيحة ومشاركتها على الصفحة الرسمية لمكتبة الإسكندرية على فيسبوك، مع نسخ علامات الهاشتاج برفقة كل صورة بعد إطلاق المسابقة بمناسبة مرور عقدين على افتتاح المكتبة.

إعلان الفائزين بمسابقة مكتبة الإسكندرية

وجرى إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الذين قاموا بتخمين الإجابات الصحيحة خلال الشهر.