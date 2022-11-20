ضبط 181 قطعة سلاح مع 166 متهما وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 181 قطعة سلاح ناري بحوزة 166 متهم).. وذلك على النحو التالى: (10) بنادق آلية.

وتم ضبط 17 بندقية خرطوش.وتم ضبط 14 طبنجة، 140 فرد محلى.(279) طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 217 قطعة سلاح أبيض، وتم تنفيذ 88731 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى 358 حكم جناية، و27602 حكم حبس جزئى، 4614 حكم حبس مستأنف.(43717) حكم غرامة.

كما تم ضبط 12440 مخالفة.فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ، ضمت (8) متهمين ، إرتكبوا (9) حوادث متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (289) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 326 متهم ضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر الحشيش وزنت (30,701 كيلو جرام).

وتم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت (55,920 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (12,406 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (700 جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (5,690 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (2,340 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (884 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (330 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (585 جرام).عدد (4936) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (44) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 224 دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (21738) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.