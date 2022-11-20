القبض على مسجل خطر بتهمة قتل عاطل في الطالبية

ألقت مباحث الطالبية، القبض على صاحب مقهى متهما بقتل مسجل خطر في مشاجرة بينهما، بسبب منع الأول للأخير الجلوس على المقهى خاصته، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول عاطل 28 سنة، مقيم شارع علاء الدين دائرة القسم، والسابق اتهامه فى 9 قضايا آخرها «سلاح أبيض»، مصاب بنزيف بالمخ، توفى إثر إصابته بسبب مشاجرة بشارع ترسا.

قتل عاطل بالطالبية

وعلى الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالانتقال إلى مكان الواقعة، والقبض على الجناة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه صاحب مقهى 44 سنة، ومقيم الطالبية.

وألقى القبض على المتهم، بمواجهتة أمام اللواء علاء فتحى مدير الإدارة العامة للمباحث، اعترف بأرتكابه الواقعة، وأنه تخلص من «الشومة»، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

وعن الإجراءات القانونية التي من المتوقع أن تجرى مع المتهم مرتكب الواقعة، قال المحامي والخبير القانوني حسن حميدة لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».