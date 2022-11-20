كبير مفوضي رئاسة COP27: الدول النامية بحاجة لـ5.6 تريليون دولار لمواجهة أزمة المناخ

قال السفير محمد نصر، كبير مفوضي فريق الرئاسة لـCOP27، إنّ احتياجات الدول النامية وفقا للخطط الوطنية لمواجهة تداعيات المناخ حتى العام 2030، تقدّر بنحو 5.6 تريليون دولار، كما أنّ التقارير الدولية تشير إلى أنّ ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة، سيتطلب من 2 إلى 3 تريليونات دولار لمواجهة التغيرات المناخية، موضحا أنّ الدول النامية تعاني من محدودية الموارد التي تساعدها على مواجهة التغيّرات المناخية.

مراجعة سياسات القروض لتمويل المناخ

وأضاف نصر، في مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الدول الصناعية الكبرى مستعدة لمراجعة سياستها الخاصة بالقروض، وتقديم قروض ميسّرة للدول النامية لتسريع وتيرة العمل المناخي، موضحا أنّ وضع التمويل في صورة قروض، أحد أهم الموضوعات المستمرة على مائدة المفاوضات منذ نحو 30 عاما منذ بدء التفاوض.

وأوضح كبير مفوضي فريق الرئاسة لـCOP27، أنّ البيان الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ، يشمل كل عناصر المفاوضات، وتضمّن طلبا للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية بحصول الدول النامية على قروض ميسرة تسدد على فترات طويلة، إذ إنّ القروض التقليدية زادت تحديات الدول النامية التي تعاني من الديون، ما يؤثر على تقييمها المالي.

خفض الانبعاثات

وتابع نصر، أنّ هناك التزام عالمي وفقًا لاتفاق باريس، بخفض الانبعاثات من القطاعات الاقتصادية، خاصة الطاقة، لتيسير عملية جذب الاستثمارات، مؤكدًا أنّ توفير التمويل هو المشكلة، ما يعكس أهمية التوصيات التي تخرج من مؤتمرات المناخ للصناديق المختلفة، وتوصيات للدول المتقدمة لتيسير الحصول على التمويل المتاح، وتوجيه جزء من التمويل لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.