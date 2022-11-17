مبادرة «المناخ قضيتنا»: إشادات دولية بتنظيم مصر لـ COP 27

ردود أفعال إيجابية وإشادات بقمة المناخ التي نظمتها مصر على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء، وسط تناول وسائل الإعلام المحلية والأجنبية للفعاليات اليومية وعرض إنجازات الدولة المصرية التي أبهرت العالم وأشاد بها رؤساء الدول.

العالم بأسره مبهور من التنظيم

وشارك شباب مدينة شرم الشيخ، بمبادرة تحت عنوان «المناخ قضيتنا»، قادتها نغم محمود ومجموعة من الشباب، للتعريف بالتغير المناخي والدعوة للحد من استخدام البلاستيك والاتجاه لاستخدام الأكياس الورقية والأقمشة، وأبرزت الإشادات الدولية بتنظيم مؤتمر قمة المناخ.

مصر قادرة على مواجهة الصعاب

وأضافت نغم محمود، لـ «الوطن»: «مصر فعلا نجحت في تنظيم مؤتمر المناخ بشكل يليق بها وفخورة إني مصرية، المدينة تغيرت بشكل كبير وأصبحت مستدامة وصديقة للبيئة، كما أصبح هناك وعي كبير لدى الأهالي سيناء بخطر التغيرات المناخية.

تغيير كلي في الشوارع والمستشفيات

كما تحدثت مؤسسة مبادرة «المناخ قضيتنا»، عن نجاح الأهداف المرجوة من مؤتمر قمة المناخ: «شرم الشيخ تغيرت بشكل كبير في غضون 3 أشهر، وجذبت السياح بالتنظيم الهائل الذي أقيم على أرض مصر، فضلا عن تحول المستشفيات والشوارع نحو الأخضر لتكون صديقة للبيئة».