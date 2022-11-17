المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء: التمويل مؤشر على بدء التنفيذ في cop 27

قال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، إن المبادرة التي دعا إليها الرئيس السيسي باسم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مبادرة فريدة وغير مسبوقة على مستوى العالم، وحظيت بإشادة من منظمة الأمم المتحدة، إذ تختلف عن غيرها من المبادرات الأخرى كونها تجاوب على تساؤلات الأفراد حول كيفية الاستفادة من مؤتمر المناخ cop 27، بإتاحتها للمواطنين والأفراد تقديم المشروعات الصديقة للبيئة إضافة لتحققيها الربح واستخدامها للتكنولوجيا.

18 مشروعا بعد التصفيات بين 6300 مشروع من كافة المحافظات

وأضاف بدر في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن المصريين شاركوا بالمبادرة بتقديم 6300 مشروع خلال شهر، تم تصفيتها على مستوى المحافظات إلى 162 مشروعًا، لتختار بعد ذلك اللجنة الوطنية بالتعاون مع لجنة دولية من الأمم المتحدة 18 مشروع ليتم عرضها بمؤتمر المناخ cop 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، منوهًا بأن هذه المشروعات نالت إعجاب المشاركين وتمكنت من الحصول على التمويل اللازم.

نجاح المبادرة أثبتت أن cop 27 هو مؤتمر التنفيذ

وأوضح المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء أن نجاح المبادرة أثبتت تحقيق مصر لوعدها بأن يصبح cop 27 هو مؤتمر التنفيذ، وغير قاصر على الوعود والخطط المستقبلية، مشيرًا إلى تكليف الدكتور محمود محي الدين باختيار المشروعات المقدمة بعد إطلاق المبادرة في أغسطس الماضي.