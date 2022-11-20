«الصحة»: قوافل قنا وبني سويف قدّمت خدماتها الطبية لـ2400 مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج الدوائي بالمجان لـ2405 مواطنين، من خلال 3 قوافل متخصصة في مجال طب العيون لمحافظتي قنا، وبني سويف، خلال أكتوبر الماضي 2022.

فحص 4 حالات تمهيدًا لزرع القرنية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ القوافل تم تنفيذها بمركز نجع حمادي في قنا، يوم 17 أكتوبر الماضي، حيث وقّع الكشف الطبي وصرف العلاج الدوائي بالمجان لـ970 حالة، منها 105 مياه بيضاء، و15 ظفرة العين، و8 حول العين، و3 كيس دهني، إضافة إلى فحص 4 حالات تمهيدًا لزرع القرنية، ونظارة طبية لـ345 مواطنا.

وأضاف «عبدالغفار» أنّه جرى تنفيذ ثاني القوافل المتخصصة في مجال العيون بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، يوم 20 أكتوبر الماضي، حيث جرى توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج الدوائي لـ1085 حالة، منها 25 حالة مياه بيضاء، و9 حالات ظفرة العين، و8 حالات حول العين، وحالة كيس دهني، ونظارة طبية لـ315 مواطنا.

صرف الدواء لـ81 حالة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تنفيذ قافلة أخرى متخصصة في مجال العيون بقرية قمبش الحمرا، محافظة بني سويف، يوم 27 أكتوبر الماضي، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 350 حالة، منها 52 حالة مياه بيضاء، ونظارة طبية لـ150 مواطنا، وصرف العلاج لـ81 حالة، لافتا إلى أنّه سيتم إجراء عمليات للحالات التي تم الكشف عليها بمحافظة قنا بمركز عيون مصر، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دوري.