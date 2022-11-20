«متابعة بني سويف» ترصد عدم تواجد مدير مركز طبي شرق النيل وغلق لأقسام 

رصدت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة بني سويف، خلال مرور مفاجئ لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمركز الطبي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بعض الملاحظات والسلبيات، والتي تمثلت في عدم وجود طبيب مكلف بإدارة المركز، وغلق بعض الأقسام منها الصرف ومخزن الألبان ومعمل الطفليات وعيادة الأسنان، وذلك بعد الساعة 12 ظهرا.

نواقص أدوية بصيدلية المركز الطبي بشرق النيل وملاحظات إدارية

كما كشف تقرير رسمي صادر عن إدارة المتابعة بديوان عام محافظة بني سويف، المتابعة عن وجود بعض المواطنين للحصول علي الخدمة بالمركز، وعدم التنظيم في إسناد الأعمال للاداريين، وخروج بعض الأطباء والاداريين بدون اعتماد خطوط سير ومأموريات وتحديد جهة خطوط السير، وحاجة صيدلية المركز لكميات إضافية من بعض الأدوية، بجانب الإبقاء على سجل الحضور والانصراف مفتوحا حتى ساعة الزيارة، وعدم تسجيل خطوط السير والمأموريات والاجازات الاعتيادية بالسجل، ورصد بعض حالات غياب وترك عمل.

وتفقدت لجنة المتابعة مستوى الخدمات بأقسام ومكونات المركز، وشملت الاستقبال، والصيدلية، وعيادة الأسنان، وتنظيم الأسرة، والعيادة الخارجية، والرعاية الأساسية، والتطعيمات ومعمل الدم، ومعمل الطفيليات.

التحقيق وتلافي السلبيات وتوفير النواقص بالمركز الطبي

من جانبه، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بسرعة تكليف طبيب لإدارة المركز لتنظيم العمل بالمركز، وتوفير بعض الأمصال والأدوية والمستلزمات الطبية الناقصة، وفتح تحقيق مع حالات الغياب وترك العمل دون سند قانوني، والتحقيق في جدية خطوط السير والمأمورية علي ان تكون معتمد من الطبيب المسئول، مع التزام العاملين بالمركز بتقديم الاجازة الاعتيادية قبل القيام بها وفتح سجل لتسجيل الإجازات.

محافظ بني سويف: لدينا منظومة متابعة متكاملة للمصالح الحكومية

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شؤون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.