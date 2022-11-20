المشدد 5 سنوات لمتهم بتعاطي الهيروين في القطامية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري بمعاقبة متهم بحيازة مخدر الهيروين للتعاطي في القطامية، بالسجن المشدد 5 سنوات.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار علي محمد الهواري، وعضوية المستشارين أشرف عبدالوهاب كمال، وخالد فخري الشلقامي.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنّه بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة، أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي.

وأكدت شهادة ملازم أول شرطة ومعاون مباحث قسم القطامية، أنّه حال مرورة بدائرة اختصاصه أبصر المتهم ممسكاً لفافة ورقية يستنشق ما بداخلها، وبضبطه وانتزاع اللفافة من يده تبين أنّها تحوي على مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.