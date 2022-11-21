استكمال محاكمة 17 متهما بنشر أخبار كاذبة بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، محاكمة 17 متهمًا بنشر أخبار كاذبة.

سماع مرافعة النيابة

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم، لسماع مرافعة النيابة في القضية.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وجّهت للمتهمين عدة تهم بأنّهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، تولوا قيادة جماعة إرهابية.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ هدف المتهمين من الانضمام لجماعة إرهابية هو الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، واستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، فضلًا عن إلقاء الرعب في نفس المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

الإضرار بالوحدة الوطنية

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين هدفهم كان الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وكان ذلك باعتبار أنّ الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.

كما تولي المتهم الأول مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج، وتولى المتهم الثالث مسؤولية وحدة المونتاج بها، وتولى الرابع مسؤولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسؤولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى المتهم الخامس مسؤولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية.