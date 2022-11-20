قناة «القاهرة الإخبارية»: حريق العقبة سببه كميات من البنزين المخزن للتهريب

قالت آية السيد مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من سلطنة عمان، إنَّ بيان الأمن العام الأردني عن الحريق الذى اندلع داخل ساحة منزل في محافظة العقبة «جنوب»، كشف تخزين كميات كبيرة من «البنزين»، لافتة إلى أن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

الأجهزة الأمنية تحقق باشتباه أن البنزين الذى عُثر عليه بمحيط الحريق

وأوضحت قناة «القاهرة الإخبارية» من سلطنة عمان خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي أحمد بيتشو بنشرة الثانية عشر صباحًا بقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، أن َّ الأجهزة الأمنية تحقق في اشتباه أنَّ البنزين الذى عُثر عليه بمحيط الحريق من أجل التهريب.

الأمن العام الأردني يقرر فتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق

وتابعت قناة «القاهرة الإخبارية» من سلطنة عمان أنَّ الأمن العام الأردني قرر فتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، ولكن حتى الآن لم تتوصل التحقيقات إلى أسباب وجود كميات البنزين الكبيرة في المنزل.

النيران اندلعت نتيجة تخزين البنزين في فناء المنزل

وكان الدفاع المدني الأردني في مدينة العقبة جنوب الأردن، سيطر على حريق اندلع في منزل بمنطقة الخزان، دون حدوث إصابات، ووفقًا للتحقيقات الأولية أن النيران اندلعت نتيجة تخزين البنزين في فناء المنزل، وأسفر عن أضرار مادية فقط.