نائبة بـ«الشيوخ» تحذر من تداول سرنجات شيكولاته مجهولة المصدر حول المدارس

طالبت النائبة في مجلس الشيوخ ريهام عفيفي، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور أيمن حسام الدين، بضرورة توضيح الحقائق حول انتشار سرنجات معبأة بشيكولاتة مجهولة الهوية، وبيعها أمام المدارس في عدد من المحافظات.

وفي بيان صحفي، قالت النائبة ريهام عفيفي، إن عددا من الفيديوهات المنتشرة عبر السوشيال ميديا تشير إلى تداول هذه السرنجات بين أطفال المدارس، وتساءلت حول حقيقة ما يثار عن إعادة تدوير مصانع غير مرخصة للسرنجات الطبية المستعملة، وتعبئتها بالشيكولاتة.

وأوضحت أن «السرنجات مجهولة المصدر، وغير محدد عليها مكونات الشيكولاتة، والأخطر هو استخدام نوع ردئ من مواد التغليف»، مشددة على خطورة الاستمرار في بيعها دون التأكد من مصدر مكوناتها وتأثيرها على صحة الإنسان.