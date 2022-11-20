محاكمة مستريح البيتكوين اليوم.. استولى على 200 مليون جنيه من المواطنين

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من 3 آلاف مواطن، بحجة توظيفها في تجارة العملات الرقمية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين».

إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية

وكانت النيابة العامة، قد أمرت في وقت سابق، بإحالة المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 200 مليون جنيه من عدد 3 آلاف مواطن والنصب عليهم بحجة توظيف أموالهم، إلى المحكمة المختصة «المحكمة الاقتصادية»، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه.

تجميع أموال من المجني عليهم

وبعد انتهاء النيابة العامة مع المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، وعدد 9 متهمين آخرين، وجهت لهم جميعًا تهمة تجميع أموال من المواطنين عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتوجيه دعوة للمواطنين بشخصهم.

الاستثمار في إحدى الشركات الخاصة

وأوضحت التحريات التي أجريت، أن المتهمين أوهموا عدد من المواطنين المجني عليهم والذين بلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص، بالاستثمار في إحدى الشركات الخاصة بالتجارة العامة والبرمجيات.

كما أوهم المتهمين أيضًا المجني عليهم بقدرتهم على الاستثمار في شركة أخرى للصناعات والاستثمارات، غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.