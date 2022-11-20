ضبط جنايني قتل ربة منزل بعد استغلال حاجتها للمخدرات في كرداسة

ألقت مباحث كرداسة، بإشراف اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، القبض على جنايني قتل سيدة سدد لها 23 طعنة متفرقة بالجسم أودت بحياتها في الحال وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات البداية عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من رئيس مباحث كرداسة يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة بأرض زراعية بجوار الطريق الأبيض زمام ناهيا دائرة القسم، على الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث بإشرافه على أعلى مستوى وسرعة القبض على الجناة.

تحريات المباحث

وبالفحص والتحريات أمكن تحديد المجنى عليها ربة منزل 27 عاما، ومقيمة الهرم، وأثناء السير في خطة البحث وردت معلومات للضباط مفادها قيام أحد الأشخاص في وقت معاصر لاكتشاف الجثة بالدخول إلى كافتيريا الكائنة بذات المكان يغسل يده لإصابته بجرح بها ويوجد بملابسه آثار دماء، أمكن تحديده وتبين أنه جنايني، 24 عاما، ومقيم قرية الجدار دائرة المركز، ألقى القبض عليه وتبين إصابته بجرح قطعى باليد اليمنى، وبمواجهته أمام اللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث، اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بأنه وقت العثور شاهد المجنى عليها تتجول بجوار الكافتيريا.

وعند سؤالها عن سبب تواجدها أفادت برغبتها في شراء مادة الآيس المخدر بقصد التعاطي، فادعى لها أنه يحوز بعضا منه وسيقوم بإعطائه لها مقابل إقامة علاقة آثمة معها، وتوجها معا إلى الأرض محل العثور على الجثة، وعقب إقامتهما علاقة محرمة اكتشفت المجنى عليها عدم حيازته مادة الآيس المخدرة وشاهدت سلاحا أبيض «سكين» بحوزته وخطفتها منه واعتدت عليه محدثة إصابته وحاولت الهرب، إلا أنه طاردها واستخلص السلاح الأبيض منها واعتدى عليها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

الموقف القانوني

يقول المحامي والخبير القانوني محمد خالد في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».