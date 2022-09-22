«المنشآت الفندقية»: طفرة بأعداد السياح في القاهرة والأقصر خلال الشتاء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيشهد طفرة في أعداد السياح الوافدين لزيارة المحافظات الأثرية والثقافية وهي القاهرة وأسوان والأقصر، وذلك وفقا لمؤشرات الحجوزات خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، موضحا أن الحركة السياحية التي استقبلتها المدن الـ3 خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري كانت «جيدة"» وأعلى من نظيرتها خلال العام الماضي.

حجوزات المدن الشاطئية خلال الشتاء «مبشرة»

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن معدلات الحركة الوافدة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل الذي يبدأ أول شهر أكتوبر 2022 وينتهي أواخر إبريل 2023 «مبشرة» بحسب الحجوزات الحالية والمستقبلية، موضحا أن تلك المؤشرات مرشحة للارتفاع إذا ما زادت معدلات الرحلات المقبلة من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، ولاسيما من روسيا.

حجوزات اللحظات الأخيرة

وأشار إلى أنه لا يمكن حاليا معرفة نسب الإشغال بالمدن السياحية المصرية خلال فصل الشتاء بالتحديد، وذلك بسبب أن شريحة كبيرة من السياح باتت تقوم بحجز رحلاتها قبل ساعات قليلة من السفر، ما يعرف بحجوزات last minute، مشيرا إلى أن تلك الشريحة ارتفعت بشدة خلال السنوات الماضية، والتي شهد خلالها العالم العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية.

أوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن القطاع السياحي المصري بدأ في مرحلة التعافي واستعادة معدلات الحركة السياحية التي كانت تفد لمصر قبل جائحة كورونا، والتي ضربت العالم خلال عام 2019.

وتابع: «لولا الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي، وتسببت في تراجع أعداد السياح الروس الوافدين لمصر فضلا عن توقف قدوم الأوكران لوصلت أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام لأرقام تقارب تلك التي جرى تحقيقها قبل حدوث الجائحة».