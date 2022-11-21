عقوبات قانونية وغرامات مالية على المخالفين لـ«بوابة العمرة».. اعرفها

حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، العديد من العقوبات والجزاءات التي سيتم تطبيقها على الكيانات أو الأفراد التي تحاول النصب على المعتمر المصري، أو تقوم بتنظيم رحلات عمرة خارج منظومة البوابة، أو تنظم برامج عمرة بالمخالفة للقانون والذي قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة.

التلاعب بمصائر المعتمرين

وأوضحت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك جزاءات قانونية وأيضا عقوبات مالية شملها قانون البوابة المصرية للعمرة وذلك لردع كل من يحاول التلاعب بمصائر المعتمرين ويهدر حقوقهم، موضحة أن بوابة العمرة أنشئت خصيصا لحماية المواطن والحفاظ على حقوقه في الحصول على أجود الخدمات بأقل الأسعار.

وحددت غرفة شركات السياحة العقوبات التي سيتم توقيعها وفقا لقانون البوابة المصرية للعمرة على المخالفين للقانون سواء من السماسرة والوسطاء أو من شركات السياحة والطيران، لافتا إلى أن تلك العقوبات تتمثل فيما يلي:

عقوبة الحبس

1- العقوبة بالحبس لكل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفي للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر «باركود العمرة».

2- توقيع غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه لأي كيان يقوم بتنظيم رحلات العمرة بعيدا عن الجهة الوحيدة المنظمة للرحلات وفقا للقانون وهي شركات السياحة.

3- توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه على شركات الطيران التي لا تقوم قبل سفر المواطن للعمرة بمطابقة البيانات الخاصة بالمعتمر مع بياناته المسجلة لدى البوابة المصرية للعمرة.

4- توقيع عقوبة بغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه بالنسبة لشركات السياحة غير الملتزمة بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.