«التعليم» تعلن اشتراطات صحية للعاملين بالتغذية المدرسية.. «شهادة خلو أمراض»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في العاملين بتداول التغذية المدرسية للطلاب بالمدارس، واستخراج الشهادات الصحية للعاملين، مؤكدة أنه لا يجوز الاشتغال بتداول الأغذية إلا لمن كان حاصلا على شهادة صحية من الجهة الصحية المختصة تفيد خلوه من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء وعدم حمله لجراثيمها، وتستخرج الشهادة الصحية بعد إجراء الفحوصات اللازمة على العامل.

عدم السماح لأي شخص يشتبه في أنه يعاني أي مرض

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الرسمي أنه وفقاً لدليل وزارة الصحة للأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية، عدم السماح لأي شخص يشتبه في أنه يعاني من أو يحمل أي مرض معد ينتقل عن طريق الغذاء، أو يكون مصاباً بجروح ملتهبة أو بالتهابات جلدية أو تقرحات أو إسهال بالعمل في تداول الأغذية أو القيام بأي عمل له صلة مباشرة بالغذاء، وإذا كان هذا الشخص من العاملين بالمطعم فيجب استبعاده عن العمل وتحويله لأقرب مستشفى أو مركز صحي حتى يتم علاجه وشفائه من المرض أو الإصابة، وفي حالة تعذر علاجه يستبعد نهائيا عن العمل بتداول الأغذية.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه إذا أصيب عامل أثناء العمل بجرح فيجب استبعاده فوراً عن العمل حتى تتم حماية موضع الإصابة بشكل تام بواسطة شريط طبي لاصق مقاوم للماء ذي لون مميز ومثبت بشكل محكم مع توفير الإسعافات الأولية لهذا الغرض، ولا يسمح للعامل بالعودة للعمل إلا بعد تمام شفائه من الإصابة.

توجيهات للعاملين لتداول التغذية

- أن تكون أيدي العاملين نظيفة دائماً وتكرار غسل اليدين مباشرة بطريقة سليمة عند بداية العمل وبعد التعامل مع الغذاء أو أي مواد ملوثة وبعد الخروج من دورة المياه.

- ارتداء زي نظيف وقت العمل.

- ارتداء ملابس واقية وأغطية رأس ولحية (إن وجدت) نظيفة حسب مقتضى الحاجة أثناء العمل.

- العناية بتقليم ونظافة الأظافر.

- عند ارتداء قفازات يجب أن تكون من النوع المطاط (latex) الذي يستخدم مرة واحدة ويجب المحافظة عليها نظيفة، وتغييرها في حالة تمزقها.

- يمنع منعاً باتاً لمس الشعر أو الأنف أو الفم أو الأذن، والامتناع تماما عن البصق أو التمخط في مكان العمل.

- يمنع منعاً باتاً ارتداء المتعلقات الشخصية مثل الحمي والخواتم والساعات.

- عدم تناول المأكولات والمشروبات والامتناع عف التدخين أثناء تداول الغذاء.

 يحظر تعامل العاملين مع الحيوانات الأليفة داخل أماكن تداول الغذاء.