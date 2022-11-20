الكاتبة سماح أبو بكر: الدولة تولي اهتماما خاصا بالأطفال في الجمهورية الجديدة

عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن سعادتها بالمشاركة في الفعاليات التي نظمتها سفارة مصر في بروكسل للأطفال خلال زيارتها إلى بلجيكا الأسبوع الماضي، والتي تستهدف ربط أبناء الجاليات المصرية والعربية بالوطن الأم من خلال اللغة العربية، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بالأطفال في الفترة الحالية، وعلى كافة المحاور داخل مصر وتمتد إلى أبنائنا في الخارج.

فعاليات ثقافية لأبناء المصريين في الخارج

وأضافت سماح أبو بكر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفعاليات تضمنت 4 ورش عمل للأطفال من سن 6 إلى 16 عاما، ضمن برنامج «ألف» لتعليم اللغة العربية، فضلا عن تنظيم فعالية بمؤسسة «بيت» لأبناء الجالية المصرية والجاليات العربية من الأجيال الثانية والثالثة، ومن بينها حكي قصص تثقيفية وتعليمية للأطفال.

وأشارت إلى الفعالية التي أُقيمت لأبناء الجالية بالكنسية المصرية بمدينة «لوفن»، والتي شارك في حضورها الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل، وتضمن سرد قصص تهدف إلى حث الأطفال والشباب على التحلي بالقيم والأخلاق الحميدة، مؤكدة أن الفعاليات شهدت حضورا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

ورش وفعاليات في قرى «حياة كريمة»

وألمحت «أبو بكر» إلى العديد من الفعاليات المتنوعة والناجحة التي تستهدف الأطفال داخل مصر، من خلال المؤسسات الثقافية والمجلس القومي للمرأة، قائلة «بعد نجاح ورش الحكي التي قدمتها من خلال المجلس القومي للمرأة للأطفال في المنيا أول نوفمبر الجاري، وغيرها في مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، من المقرر أن أشارك بفعاليات قصور الثقافة في قرى حياة كريمة خلال ديسمبر المقبل، بتقديم بمجموعة من الورش والفعاليات التي تستهدف الأطفال».