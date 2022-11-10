مستشار وزير السياحة: وضعنا مفهوم الاستدامة كعنصر رئيسي لتحقيق المزيد من التنمية والنمو

شاركت اليوم، الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، في جلسة نقاشية عن السياسات والاستراتيجيات المشتركة لتعزيز أنشطة وخطط مواجهة التغير المناخي في قطاع السياحة، التي عُقدت في المنطقة الزرقاء على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه حاليا مصر بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وألقت الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة كلمة رحبت خلالها بالحضور في مدينة شرم الشيخ، معربة عن سعادتها بالمشاركة في مثل هذا الحدث المهم الذي يعد فرصة لقاء بين العديد من المتخصصين والخبراء في مجال السياحة المستدامة.

تحقيق استدامة في السياحة والنشاط الأثري

وأشارت الدكتورة نشوى طلعت إلى أن مصر وضعت مفهوم الاستدامة كعنصر استراتيجي رئيسي لتحقيق مزيد من التنمية والنمو، مستعرضة جهود وزارة السياحة والآثار في مجال السياحة المستدامة، حيث أن استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة ترتكز على تحقيق استدامة في السياحة والنشاط الأثري في مصر بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومع الأهداف الوطنية لخطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

وأشارت إلى وحدة السياحة الخضراء (GTU) التي أنشاتها الوزارة في عام 2014 لتساهم في بناء القدرات المؤسسية داخل الوزارة والتنسيق مع شركاء المهنة من القطاعين العام والخاص لدفع التحول نحو الأخضر، وتطبيق جميع جوانب الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وتحدثت أيضا عن برنامج Green Star Hotel الذي يعتبر أحد شهادات الاعتماد البيئي المصممة خصيصا لقطاع الفنادق في مصر، وتشمل المعايير المعترف بها دوليًا، ويهدف إلى تمييز المنشآت الفندقية التي تطبق معايير الاستدامة، وترفع من قدرة قطاع السياحة المصري على تلبية الطلب المتزايد على الأنشطة السياحية المستدامة مع تعزيز القدرة المحلية على مواجهة تحديات تغير المناخ، موضحة أن أكثر من 40% من هذه المعايير تتعلق باستخدام التكنولوجيا والتقنيات المختلف لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، التي ترتبط بشكل مباشر على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، موضحة تبني مصر أيضا لمبادرة الزعانف الخضراء Green Fins، التي تعطي شهادة تفيد تطبيق مجموعة من المعايير البيئية للمساعدة في حماية الشعاب المرجانية من الآثار السلبية المرتبطة بالأنشطة السياحية.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تعتبر برنامج الاستدامة الوحيد المعترف به دولياً لمراكز الغوص والغطس.

رأس المال البشري محور رئيسي للتحول نحو الأخضر

وأكدت أن رأس المال البشري يعتبر محورا رئيسيا للتحول نحو الأخضر، مشيرة إلى أنه جرى تصميم وتنفيذ برنامج لبناء القدرات لتعزيز الوعي والمهارات الفنية.

كما تحدث خلال الجلسة النقاشية، Zoritsa Urosevic المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، وOvais Sarmad نائب السكرتير التنفيذي للأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC)، والسيدة Khalida Bouzar الأمين العام المساعد لمدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

كما شارك في حضور الجلسة من الوزارة، وزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف العام على العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشؤون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.