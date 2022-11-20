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قناة «الحياة» تعرض تقريرا عن «سكن كريم» لأهالي تونا الجبل بالمنيا.. «فيديو»

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شريف سليماة
04:58 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا، عن تواصل العمل في مشروع إنشاء سكن كريم لأهالي قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا.

ووفقا لماء جاء في التقرير الذي عرضته قناة «الحياة»، فإن مشروع سكن كريم لأهالي تونا الجبل مقام على مساحة 2000 متر مربع، ويتكون من عمارتين بارتفاع 4 طوابق ويضم 16 وحدة.

مشروع سكن كريم يخدم 100 نسمة بقرى تونا الجبل والسواهجة ونزلة تونا والعرين البحري، كما أن 9 ملايين جنيه تكاليف إنشاء سكن كريم بقرية تونا الجبل ونسبة التنفيذ 70%، كما أن العمل في مشروع سكن كريم تونا الجبل وفر 25 فرصة عمل يوميا.

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