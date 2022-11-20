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قناة «الحياة» تعرض تقريرا عن مركز طب الأسرة بقرية الفاوية بقنا: يخدم 15 ألف نسمة

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شريف سليمان
04:49 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا، عن مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بقرية الفاوية في مركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المشروع مبني على مساحة 1500 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و3 طوابق، كما يشتمل على عيادات في جميع تخصصات طب الأسرة ومتابعة الحمل والأطفال وكبار السن والأسنان.

إلى ذلك، قال إبراهيم احمد طاهر مهندس استشاري بالمشروع: «المشروع بمحافظة قنا، وقرية الفاوية كانت معدومة جدا، ولم يكن بها أي خدمات، وبفضل الرعاية التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي فإننا نعمل على تدشين مركز طب الفاوية على مساحة ضخمة، ويخدم نحو 15 ألف نسمة».

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