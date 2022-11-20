«الحياة» تعرض تقريرا عن منظومة الترشيح الغشائي بمحطة تنقية مياه الصبريات في قنا

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا، عن استخدام منظومة الترشيح الغشائي الفائق بمحطة تنقية مياه الصبريات بمركز دشنا في محافظة، وذلك لأول مرة في صعيد مصر.

وجاء في التقرير، أنّ وحدة منظومة الترشيح الغشائي الفائق للمياه على مساحة 1000 متر مربع وتشتمل على 144 شمعة، كما ان وحدة الترشيح الغشائي الفائق تستقبل المياه العكرة وتعمل على تنقيتها ونقلها لخزانات المياه.

تقع على مساحة 6 آلاف متر مسطح وطاقة تصميمية 17 ألف متر مكعب

محطة تنقية مياه الشرب في قرية الصبريات تقع على مساحة 6 آلاف متر مسطح وطاقة تصميمية 17 ألف متر مكعب في اليوم ومستقبلا 34 ألف متر.

محطة تنقية مياه الصبريات بمركز دشنا تخدم 21 ألف نسمة في قرى أبو مناع بحري والشيخ علي وأبو مناع قبلي والنجوع، كما أن مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب في قرية الصبريات وفر 2000 فرصة عمل.