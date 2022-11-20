ضبط عاطل متهم بقتل صديقه في حلوان بسبب 200 جنيه

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي في القبض على المتهم بقتل صديقه أعلى شريط السكة الحديد بمنطقة عرب غنيم، بسبب خلافات على 200 جنيه، وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالجريمة

البداية عندما وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى الإنتاج الحربي بوصول شخص يدعي محمد أحمد خليفة أحمد 22 سنة، ومقيم شارع الزعفران حلوان، جثة هامدة، نتيجة إصابات بجروح نافذة متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وبدأت في إجراء التحريات، التي من خلالها أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى أحمد. سليم، 23 سنة، عاطل ومقيم عرب غنيم حلوان، وله معلومات جنائية إذ سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات.

خلافات على 200 جنيه

وبتشكيل فريق بحث وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكنوا ضبطه قبل محاولة الهرب، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة باستخدام خنجر تخلص منه قبل ضبطه، وذلك لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه بسبب 200 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

يقول المحامي والخبير القانوني أحمد علي لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».