«تعليم قنا» تحيل واقعة إصابة 32 طالبة باختناق بسبب رذاذ الفلفل للتحقيق

أحالت مديرية التربية والتعليم بقنا، واقعة اختناق 32 طالبة بمدرسة الزخرفية في نجع حمادي، للتحقيق لمعرفة المتسبب، كما سيجرى التحقيق مع مديري المدرسة.

وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان، إنه سيتم التحقيق مع الجميع من مدير المدرسة والمشرفين والطلاب في واقعة الاختناق بسب اسبراي الشطة، أو رذاذ الفلفل، موضحا أن الطالبات رفضن الإفصاح عن المتسبب في تلك الواقعة.

كانت مستشفى نجع حمادي العام، استقبلت اليوم 32 طالبة المصابات بحالات اختناق إثر استنشاقهن رذاذ الفلفل أو ما يطلق عليه إسبراي الشطة.

مدير الإدارة الصحية: 32 طالبة مصابة باختناق

وقال الدكتور بدوي المعاون، مدير الإدارة الصحية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا في تصريحاته لـ«الوطن»، إن جميع الطالبات البالغ عددهم 32 طالبة خرجن بعد تلقيهن العلاج، وتبين أن السبب استنشاقهن رذاذ الفلفل، أو إسبراي الشطة.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا تلقت بلاغا بإصابة عدد من الطالبات، اليوم الأحد، بحالة اختناق، داخل المدرسة الزخرفية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، على خلفية استنشاقهن أسبريه داخل الفصل.

وكشف التحريات الأولية، أن إحدى الطالبات في الفصل استخدمت رذاذ الفلفل «إسبراي»، فاستنشقه بعض الطالبات، مما أسفر عن إصابتهن بحالات إغماء واختناق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف عددها 12 سيارة، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.