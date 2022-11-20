«الصحة» تكشف تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن الإجراءات الوقاية من الفيروس المخلوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عقد وزير الصحة مؤتمرا صحفيا غدا، لإحاطة الرأي العام بكل التفاصيل الخاصة بالفيروس التنفسي المخلوي، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجدير بالذكر أن الفيروس التنفسي المخلوي، أثار جدلا واسعا بين المواطنين، خاصة بعد انتشاره بين الأطفال، الأمر الذي دعا وزارة الصحة والسكان إلى إصدار تقرير رسمي لطمأنة المواطنين.

الفيروس التنفسي المخلوي ينتشر في فصل الشتاء

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروس التنفسي المخلوي هو أحد الفيروسات التنفسية التي تنتشر في فصل الشتاء، والتي تصيب الأطفال، خاصة الرضع والكبار ولكن ليس بنفس معدل انتشار الأطفال.

وعن أعراض الفيروس التنفسي المخلوي، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنها تتضمَّن ارتفاع درجة الحرارة والسعال والصداع والحمى والقيء وصعوبة في التنفسي وكذلك سيلان الأنف، مشيرة إلى أن أعراض الفيروس التنفسي المخلوي تبدأ بأعراض تشبه أعراض نزلات البرد.

ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن علاج الفيروس التنفسي المخلوي، هو عبارة عن خافضات الحرارة وشرب السوائل بكثرة واستخدام أجهزة البخار، وفيما يتعلق بالحالات الشديدة، أشارت إلى أنه يتم اللجوء إلى أجهزة التنفسي الصناعي.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، محذرة من استخدام المضادات الحيوية في التعامل مع الفيروس، حيث إنه فيروس وليس مرضا بكتيريا.

وشددت على ضرورة عدم تقبيل الأطفال خلال هذه الفترة، وتطهير اليدين باستمرار فور لمس أي أسطح غريبة وارتداء الكمامات، مطمئنة المواطنين بشأن الفيروس بأنه ليس جديد ولا داعٍ لحالة الذعر والقلق المنتشرة، لافتا إلى وجود قطاع الطب الوقائي والمتابع للحالة الوبائية لحظة بلحظة.