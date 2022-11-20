تطورات حادث أوتوبيس رأس غارب.. خروج 20 مصابًا من المستشفى

أفاد مصدر طبي بصحة البحر الأحمر، بخروج 20 شخصًا من مصابي حادث أتوبيس رأس غارب اليوم الأحد، والذي أسفر عن مصرع 12 وإصابة 30 آخرين إثر اصطدام الأتوبيس بسيارة تريلا بالكيلو 40 طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.

وتابع لـ«الوطن»: جرى الدفع بعدد 30 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفيات البحر الأحمر، ولم يتبق سوى 10مصابين يخضعون للعلاج وقررت نيابة رأس غارب التصريح بدفن الجثامين

حادث أوتوبيس رأس غارب

وأشار المصدر إلى أن مصابي حادث أتوبيس رأس غارب وعددهم 30 مصابا تلقوا العلاج اللازم وتحسنت حالة 20 شخصا وجرى خروجهم بعد عمل اللازم لهم ولم يتبق سوى 10 مصابين يخضع 4 منهم للعلاج بمستشفى رأس غارب وتم نقل 4 حالات لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم لصعوبة حالتهم بينما تم تحويل حالة لمعهد ناصر للقلب بالقاهرة وحالة لمستشفى سوهاج المركزى لخضوعهما لعمليات كبرى.

المحافظ يزور مصابي أتوبيس حادث رأس غارب

وأجرى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر زيارة لمصابي حادث أوتوبيس رأس غارب مؤكدا خلال الزيارة أن رئيس الوزراء يتابع الحادث منذ اللحظات الأولى ووزيرا التنمية المحلية والتضامن على اتصال وتم تقديم كافة أوجه الرعاية، مشيرا إلى أنه تم صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى ومن ألف إلى 5 آلاف جنيه لأسرة المصاب حسب حالته الصحية.

صرف 350 جنيها إعاشة لكل فرد في حادث أتوبيس رأس غارب

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن بالبحر الأحمر، أحمد عبيد، في بيان اليوم الأحد تقرر صرف 350 جنيها إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تبرعات الجمعيات بالطعام، وتبرعات الهلال الأحمر بالدم والبطاطين، لافتاً إلى أنه متواجد بالمستشفى لمتابعة احتياجات، مشيرًا إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي وجهت مسؤولي الجمعيات الاهلية العاملة بمدينة راس غارب بتوفير سيارات نقل موتي مجانية لنقل جثامين المتوفين في حادث أوتوبيس رأس غارب وذلك إلى محل اقامتهم بمحافظة قنا.