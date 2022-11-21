مخرج فيلم «بركة العروس»: «هدفي المشاهد يشوف العمل في أفضل صورة»

أعرب المخرج باسم بريش مخرج فيلم «بركة العروس» اللبناني، عن سعادته لمشاركة العمل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تحت مسابقة آفاق السينما العربية في دورته الرابعة والأربعين.

بركة العروس في مسابقة آفاق السينما العربية

قال «بريش» لـ«الوطن»: أفلامي ليس دوري فيها تقديم الرسائل للمشاهد، فحين أن هدفي يتمثل في إخراج كل أدوات وقدرات الممثلين لتقديم أفضل ما لديهم ويخرج العمل في أفضل صورة للمشاهد.

وأشار «بريش» إلى أن الفيلم استمر تحضيره لقرابة 8 سنوات حتى ظهر في تلك الصورة الجيدة.

تدور أحداث فيلم «بركة العروس» حول مواجهة سلمى لماض مرير، يعود فجأة مع ابنتِها المطلقة حديثا، ليفرض على أم وابنتها إعادة اكتشاف الصلة التي تربطهما ببعض، ويقوم ببطولة الفيلم كارول عبود وأمية ملاعب بالاشتراك مع الممثلين ربيع الزهر، انطوانيت نوفيلي، فادية التنير، فادي صقر، نسرين خضر، ودانا ضيا. الفيلم من إنتاج جانا وهبة لشركة The Attic بالاشتراك مع شركة ميتافورا للإنتاج الفني، وكتابة وإخراج باسم بريش.

كما شارك غسان سلهب في كتابة الفيلم، نديم صوما كمدير تصوير، ورنا صباغة كمنتيرة.

بركة العروس من بطولة كارول عبود

وقد حصل الفيلم على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، المركز الوطني للسينما CNC، بيروت دي سي للتطوير والسينما، وAct for Lebanon وAgnes Varis Trust.